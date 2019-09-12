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تعرف على الهيكل الجديد لرسوم تأشيرات الحج و العمرة و الزيارة و المرور

تعرف على الهيكل الجديد لرسوم تأشيرات الحج و العمرة و الزيارة و المرور
weam.co/612462
الوئام-متابعات

اعتمد المقام السامي الهيكل الجديد لرسوم تأشيرات العمرة و الحج و الزيارة و المرور.
وجاءت إعادة الهيكلة على النحو التالي:
تأشيرة زيارة لغرض” العمرة أو السياحة أو أعمال أو زيارة أقارب و أصدقاء أو أخرى دخول مرة واحدة صلاحيتها 3 أشهر ومدة الإقامة شهر برسوم 300 ريال، والدخول المتعدد صلاحيتها سنة و مدتها 3 أشهر بقيمة 300 ريال أيضا
تأشيرة الحج وتكون في موسم الحج ومدة الإقامة طوال الموسم لحين الانتهاء من المشاعر و قيمتها 300 ريال
تأشيرة المرورللزيارة “جوا وبحرا وبرا” صلاحيتها 96 ساعة و مدتها 96 ساعة و قيمتها 300 ريال

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