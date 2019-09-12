تعرف على الهيكل الجديد لرسوم تأشيرات الحج و العمرة و الزيارة و المرور

الوئام-متابعات

اعتمد المقام السامي الهيكل الجديد لرسوم تأشيرات العمرة و الحج و الزيارة و المرور.

وجاءت إعادة الهيكلة على النحو التالي:

تأشيرة زيارة لغرض” العمرة أو السياحة أو أعمال أو زيارة أقارب و أصدقاء أو أخرى دخول مرة واحدة صلاحيتها 3 أشهر ومدة الإقامة شهر برسوم 300 ريال، والدخول المتعدد صلاحيتها سنة و مدتها 3 أشهر بقيمة 300 ريال أيضا

تأشيرة الحج وتكون في موسم الحج ومدة الإقامة طوال الموسم لحين الانتهاء من المشاعر و قيمتها 300 ريال

تأشيرة المرورللزيارة “جوا وبحرا وبرا” صلاحيتها 96 ساعة و مدتها 96 ساعة و قيمتها 300 ريال