شاهد.. آل الشيخ يستدعي عازف ربابة موهوب ويفتح الباب للموهوبين للمشاركة بموسم الرياض

استدعى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، عازفا شعبيا موهوبا للمشاركة في موسم الرياض.

كما وجه عبر “تويتر”، دعوة أصحاب المواهب لإرسال مقاطع لهم، قائلا: “أي شخص أهله يعتقدون إن فيه قل صح … ويشوف نفسه موهوب … يوصل مقطع موهبته لي … يمكن نستفيد منه في موسم الرياض”.

وتواصل الهيئة العامة للترفيه تحضيراتها النهائية لموسم الرياض الذي سينطلق في 11 أكتوبر المقبل ويستمر نحو شهرين باستقطاب الموهوبين السعوديين في مختلف المجالات وإتاحة الفرصة لهم لإبراز إمكانياتهم أمام الجمهور.

وواصلت الهيئة نداءاتها لعدد من الشباب والفتيات الذين يظهرون في مقاطع إبداعية بالتواصل معها.