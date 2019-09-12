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القيادة تعزي رئيس جمهورية إندونيسيا في وفاة الرئيس الأسبق

القيادة تعزي رئيس جمهورية إندونيسيا في وفاة الرئيس الأسبق
weam.co/612473

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تعزية ومواساة لفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا في وفاة فخامة رئيس جمهورية إندونيسيا الأسبق يوسف بحر الدين حبيبي – رحمه الله-.
وقال الملك المفدى: ” علمنا بنبأ وفاة فخامة السيد يوسف بحر الدين حبيبي رئيس جمهورية إندونيسيا الأسبق – رحمه الله-، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تعزية ومواساة لفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا في وفاة فخامة رئيس جمهورية إندونيسيا الأسبق يوسف بحر الدين حبيبي – رحمه الله-.
وقال سمو ولي العهد: ” تلقيت نبأ وفاة فخامة السيد يوسف بحر الدين حبيبي رئيس جمهورية إندونيسيا الأسبق – رحمه الله -، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.

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