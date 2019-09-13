وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالعزيز

جدة- الوئام:

أعلنت كلية الدراسات العليا التربوية بجامعة الملك عبدالعزيزعن توفر وظائف معيد والمخصصة لقسم التربية الخاصة تخصص (موهبة / الاعاقة الفكرية / الاعاقة البصرية) طالبات عدد (3) للعام الدراسي 1440 / 1441هـ حسب الشروط التالية:

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية وأن تكون المتقدمة حاصلة على الدرجة الجامعية في تخصص (الموهبة) (الاعاقة العقلية – الفكرية) (الاعاقة البصرية) من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

أن لا يقل تقدير المتقدمة في البكالوريوس عن جيد جدا وأن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك وأن لا يتجاوز عمر المتقدمة عن 30 سنه.

أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة المطلوبة في التوفل أو STEP أو IELTS وان تكون المتقدمة حاصلة على درجة القدرات للجامعيين أو ما يعادلها.

أن تكون المتقدمة حديثة التخرج وأن تكون المتقدمة غير موظفة في القطاع الحكومي.

تقدم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرج وكشف درجات معتمد وشهادات امتحانات اللغة والدورات والدبلومات إن وجدت، إلى مكتب وكيلة كلية الدراسات العليا التربوية بشطر الطالبات بمبنى الخنساء الدور الثاني غرفة رقم (22) وذلك اعتبارا من تاريخ 13 /1 /1441هــ الى تاريخ 20 /1 /1441هـ خلال الدوام الرسمي.