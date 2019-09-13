أكثر من 70 ألف شخص بلغوا عمر المئة عام في اليابان لأول مرة

طوكيو- الوئام:

ذكر تقرير حكومي اليوم الجمعة أن أكثر من 70 ألف شخص بلغوا عمر المئة عام لأول مرة، مسجلين بذلك رقما قياسيا للعام الـ 49 على التوالي.

وذكرت وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية في التقرير إن الرقم زاد بنسبة 2% مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ 71 ألفا و238 شخصا، مشيرة إلى أن النساء يشكلن نحو 88% من هؤلاء. ونشر التقرير قبيل عطلة “يوم احترام المسنين” العامة التي توافق يوم الاثنين المقبل.

وشهدت اليابان زيادة سريعة في عدد المعمرين (ممن بلغوا مئة عام أو أكثر) منذ أن أحصت الحكومة لأول مرة أن 153 شخصا تجاوزوا سن الـ 100 في عام 1963 وتجاوز العدد عشرة آلاف عام 1998 و20 ألفا عام 2012، حسب التقرير.

يشار إلى أن أكبر معمرة في العالم وسجلتها موسوعة جينيس للأرقام القياسية هي اليابانية “كين تاناكا” البالغة من العمر 116 عاما والتي تعيش في مدينة فوكوكا في جنوب غربي البلاد. وولدت تاناكا في 2 كانون ثان/يناير 1903.

وتواجه اليابان عبئا سكانيا متزايدا بعد عقود من تسارع وتيرة الشيخوخة بين السكان وانخفاض معدلات المواليد.

وفي عام 2060 ، سوف يمثل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر 1ر38% من إجمالي السكان، مقارنة بـ 6ر26% عام 2015 ، وفقًا لتوقعات المعهد الوطني لبحوث السكان والأمن ومقره طوكيو.