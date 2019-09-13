قوات أمن المنشآت تفتح باب القبول والتسجيل على رتبة «جندي»

الرياض- الوئام:

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت على رتبة جندي للتعيين عليها في مناطق المملكة وسوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الاحد الساعة الثامنة صباحاً الموافق 1441/1/16هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً الموافق 1441/1/20هـ على أن تتوفر في المتقدمين الشروط التالية:

أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وأن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة وأن تكون الهوية الوطنية سـارية الصلاحية وقت التقديم.

أن لا يقل طول المتقدم عن (168) سم وان يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية وأن لا يكون المتقدم قد سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

ألا يكون متزوجاً من غير سعودية وأن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها وتعبى الحقول بمنتهى الدقة ولا ينظر في أي طلب غير مستوفي الشروط.

وللتقديم عبر رابط أبشر توظيف : https://jobs.sa