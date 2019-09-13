اكتمال الاستعدادات الاعلامية لختام مهرجان ولي العهد للهجن

الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

زار وكيل الرئيس لشؤون الشباب بالهيئة العامة للرياضة الدكتور رجاء الله السلمي، المركز الإعلامي لمهرجان ولي العهد للهجن بالطائف، لمتابعة أعمال اللجنة الإعلامية لمهرجان ولي العهد للهجن بالطائف في نسخته الثانية.

والتقى السلمي بالإعلاميين من مختلف الوسائل الإعلامية المرئية، والمسموعة، والمقروءة، وناقش معهم ما تم خلال الفترة الماضية وما يجب العمل عليه لضمان المزيد من الجهد لاظهار المهرجان بالصورة التي توضح للعالم أجمع مكانة مهرجان ارتبط بإسم يسكن قلوب الجميع كما يعكس تميز المملكة في تنظيم أكبر الفعاليات بالصورة المثالية، لما تملكه من إمكانات بشرية ومادية عالية.

والتقى بطالبات وطلاب مبادرة الإعلام الجامعي بالطائف وناقش معهم كل مايتعلق بالإعلام وشاهد العديد مما عرضه الطلاب من مواد إعلامية خلال مشاركتهم في المركز الإعلامي للمهرجان كشريك أساسي ، مشيداً بما قدمه طلاب الإعلام من مواد صحافية مميزة، معتبراً أنهم إعلاميو المستقبل.