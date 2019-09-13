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جرى استئناف الرحلات

خرق أمني يعطل حركة الطيران في مطار ميونخ

خرق أمني يعطل حركة الطيران في مطار ميونخ
weam.co/612521
ميونخ- الوئام:

جرى استئناف حركة الطيران في مطار ميونخ الألماني عقب تعرضه لخرق أمني. وقال متحدث باسم الشرطة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) صباح اليوم إنه تم إغلاق جزئين من الصالة رقم 1 في المطار بعدما عبر رجل إحدى البوابات المزودة بنظام إنذار بدلا من عبور نقطة التفتيش كما هو مطلوب.

ولم يتضح بعد عدد الرحلات التي تضررت بسبب الإغلاق الأمني.

ولم يذكر المتحدث ما إذا كان تم القبض على الرجل.

وشهد ثاني أكبر مطار في ألمانيا في الماضي حوادث مماثلة على نحو متكرر،فقبل أسبوعين، دخل أحد الركاب عبر بوابة طوارئ أمام نقطة التفتيش إلى منطقة لا يسمح بالتواجد فيها إلا لمن خضع للتفتيش.

وفي صيف العام الماضي، اضطرت الشرطة الاتحادية إلى إغلاق الصالة رقم 2 في المطار بسبب خرق أمني مماثل، ما تسبب في إلغاء 330 رحلة.

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