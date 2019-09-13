«ساره فراج القحطاني» تقتحم تويتر… ومغردون: نطالب بأقصى عقوبة على قاتلها

متابعات- الوئام:

شارك الآلاف من متابعي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بوجهة نظرهم في هاشتاق #ساره_فراج_القحطاني الذي اقتحم بقوة ترندات الموقع صبيحة اليوم الجمعة المُوافق الثالث عشر من سبتمبر من العام 2019.

وبالعودة لتفاصيل الواقعة بحسب ماتم تداوله فإن سارة فراج القحطاني قتلت في ظروف غامضة ولم يتمّ التعرف على تفاصيل وفاتها.

وقد لاقت القضية برمتها الكثير من التعاطف من قبل الآلاف في تويتر، سواء من السعوديين أو غيرهم.

وبحسب ماتم تداوله فقد وقعت جريمة قتل سارة فراج القحطاني في حي الدخل المحدود في العاصمة السعودية الرياض، وذلك قبل بضعة أيام، ولكن لم يتمّ التعرف على تفاصيل الحادث في أول أيام من الإعلان عنه.

ولاقى هاشتاق سارة فراج القحطاني على تويتر الكثير من الشهرة، فقد غرّد عليه الآلاف المتعاطفين مع هذه القضية، وهناك الكثير من الآراء التي شددت بإيقاع أقصى العقوبة على قاتلها بدون حق.