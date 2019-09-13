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توعد بكشف الأسرار

داوود أوغلو لأردوغان: أنا «مستقيل» من حزب العدالة والتنمية

داوود أوغلو لأردوغان: أنا «مستقيل» من حزب العدالة والتنمية
weam.co/612533
انقرة- الوئام:

أعلن رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داوود أوغلو يعلن استقالته من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا. وتأتي الاستقالة بعد تفاقم الخلافات مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

ومن الجدير ذكره أن أوغلو رد على اتهامات وجهها له الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقد لوّح بكشف أسرار قال إنها ستجعل وجوه الكثيرين تسوَّد.

وقال داوود أوغلو : كثيرون سيخجلون من النظر في وجوه الناس، إذا فتحت دفاتر مكافحة الإرهاب، وستسوَّد وجوه كثيرة.

وتوعد حليف أردوغان السابق ورئيس الوزراء الأسبق بأن الجميع سيعلم قريبا أن الفترة من 7 يونيو إلى 1 نوفمبر 2015، تعد أخطر وأصعب الفترات السياسية في تاريخ تركيا في إشارة إلى فترة إطلاق حكومة العدالة والتنمية اتهامات بالإرهاب ضد أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي بعد نجاحه في الانتخابات البرلمانية، وتشكيل كتلة له داخل البرلمان، ما دفع أردوغان لإعادة الانتخابات في نوفمبر من العام ذاته، بعد إنهاء محادثات السلام مع الأكراد بشكل مفاجئ.

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