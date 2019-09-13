قتلى وجرحى بانفجار في عفرين السورية

بيروت- الوئام:

انفجرت سيارة مفخخة في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي في سورية صباح اليوم الجمعة ،مخلفة قتلى وجرحى ودمار كبير.

وقال مصدر طبي في مدينة عفرين لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) ” قتل شخصان على الاقل وأصيب أكثر من 13 آخرين بجروح في انفجار سيارة مفخخة في سوق شعبي على طريق راجو في مدينة عفرين صباح اليوم الجمعة “.

وتشهد مدينة عفرين تفجيرات متكررة كان اعنفها انفجار سيارة مفخخة في 11 تموز / يوليو الماضي استهدفت منطقة يعيش فيها مهجري غوطة دمشق الشرقي حيث قتل 11 شخصا واصيب أكثر من 17 آخرين ، وتتهم فصائل المعارضة الوحدات الكردية بالوقوف وراء تلك التفجيرات .

وتسيطر فصائل المعارضة المدعومة من الجيش التركي على منطقة عفرين منذ منتصف شهر اذار / مارس عام 2018 بعد إطلاق عملية غصن الزيتون وانتهت بطرد الوحدات الكردية من المدينة التي تديرها فصائل المعارضة تحت إشراف الجيش التركي .