التعليقات: 0

حمل جواز سفر دولة الاحتلال

لبنان: إيقاف مسؤول عسكري سابق بتهمة العمالة لإسرائيل

لبنان: إيقاف مسؤول عسكري سابق بتهمة العمالة لإسرائيل
weam.co/612555
وكالات - الوئام

أوقفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني عامر الفاخوري، وهو آمر معتقل الخيام السابق قبل تحرير الجنوب عام 2000، بتهمة العمالة لإسرائيل.

وقال بيان صادر عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني، اليوم الجمعة أنه ” في إطار متابعتها لعملاء العدو الإسرائيلي وتعقبهم، أوقفت المديرية العامة للأمن العام آمر معتقل الخيام سابقاً اللبناني عامر الفاخوري”.

وأضاف البيان أنه “نتيجة التحقيق معه اعترف بتعامله مع العدو الإسرائيلي والعمل لصالحه وأنه استحصل بعد فراره عام 2000 الى داخل فلسطين المحتلة على هوية إسرائيلية وجواز سفر إسرائيلي غادر بموجبه الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وبعد انتهاء التحقيق مع الموقوف “أحيل إلى النيابة العامة العسكرية استناداً إلى إشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس”.

يذكر أن الموقوف عامر الفاخوري كان مسؤولاً عسكرياً في معتقل الخيام، أبرز سجون الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان قبل التحرير عام 2000.

روابط ذات صلة

نقل الرئيس التونسي السابق بن علي إلى مستشفى بالسعودية

نقل الرئيس التونسي السابق بن علي إلى مستشفى بالسعودية

الأمطار تقتل 3 أشخاص وتغلق مطارين في إسبانيا

الأمطار تقتل 3 أشخاص وتغلق مطارين في إسبانيا

داوود أوغلو لأردوغان: أنا «مستقيل» من حزب العدالة والتنمية

داوود أوغلو لأردوغان: أنا «مستقيل» من حزب العدالة والتنمية

1.5مليون ناخب جديد أغلبهم شباب… هل يغيرون دفة الحكم في تونس؟

1.5مليون ناخب جديد أغلبهم شباب… هل يغيرون دفة الحكم في تونس؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>