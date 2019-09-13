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قوات نظام الأسد تعتقل عددًا من الشباب الفلسطيني في مدينة قدسيا بريف دمشق

قوات نظام الأسد تعتقل عددًا من الشباب الفلسطيني في مدينة قدسيا بريف دمشق
weam.co/612561
واس- الوئام

أعلنت هيئة فلسطيني سوريا للإغاثة والتنمية، أن قوات نظام الأسد وأجهزته الأمنية اعتقلت خلال الساعات الماضية عددًا من الشبان الفلسطينيين في مدينة قدسيا بريف دمشق.

وأشارت الهيئة التي تتخذ من بيروت مقرًا لها في بيان اليوم، إلى أن عناصر من الأمن السياسي التابع للنظام تنتشر بشكل كثيف في ساحات مدينة قدسيا وشوارعها، وتجري عمليات تدقيق أمني على الحواجز المنتشرة في محيط المدينة وضاحيتها.

وأكدت الهيئة الفلسطينية، أن قوات نظام الأسد تضيّق بين الحين والآخر على اللاجئين الفلسطينيين والمواطنين السوريين من أبناء المدينة وتشن حملة اعتقالات تطال الأطفال والنساء.

يذكر أن حوالي 6 آلاف عائلة فلسطينية نازحة من مخيم اليرموك جنوب دمشق إلى قدسيا يعيشون ظروفًا معيشية قاسية.

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