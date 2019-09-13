التعليقات: 0

351 نزيلًا بسجون منطقة حائل يستأنفون دراستهم في التعليم العام والجامعي وفصول التدريب المهني

351 نزيلًا بسجون منطقة حائل يستأنفون دراستهم في التعليم العام والجامعي وفصول التدريب المهني
weam.co/612579
واس- الوئام

استأنف 351 نزيلًا بسجن حائل تعليمهم العام والجامعي والمهني مع بداية الفصل الدراسي الأول لعام 1441هـ.

وأوضحت المديرية العامة للسجون بمنطقة حائل، أن عدد الملتحقين بالتعليم العام 60 نزيلًا، فيما بلغ عدد النزلاء المسجلين بالتعليم الجامعي 70 نزيلًا (بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية)، في حين بلغ عدد الملتحقين ببرامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 221 نزيلًا.

وأشارت مديرية السجون إلى أن تعليم النزلاء يعد أحد البرامج الإصلاحية للمديرية والذي يأتي ضمن الجهود التي تبذلها المديرية العامة للسجون بالتعاون مع وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأفادت بأن التعليم يعد أهم البرامج الإصلاحية للمديرية المؤثرة في سلوك النزلاء من الناحية الإيجابية الأمر الذي يعود بالفائدة على النزلاء ويساعدهم للعودة إلى المجتمع أعضاء صالحين.

روابط ذات صلة

بقرار “آل الشيخ”.. الدكتور المقبل وكيلا لوزارة التعليم للتعليم العام

بقرار “آل الشيخ”.. الدكتور المقبل وكيلا لوزارة التعليم للتعليم العام

سجون منطقة مكة المكرمة تستقبل 866 زائرًا وزائرة في أول أيام عيد الفطر

سجون منطقة مكة المكرمة تستقبل 866 زائرًا وزائرة في أول أيام عيد الفطر

النائب العام يزور سجون منطقة مكة المكرمة

النائب العام يزور سجون منطقة مكة المكرمة

إطلاق سراح (932) نزيلًا بسجون منطقة الرياض منذ بداية شهر رمضان المبارك

إطلاق سراح (932) نزيلًا بسجون منطقة الرياض منذ بداية شهر رمضان المبارك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>