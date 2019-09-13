مصادر لـ”الوئام”: موسم الرياض قد يحتضن اعتزال قائد الهلال ياسر القحطاني

إبراهيم آل صالح - الوئام

علمت “الوئام”، من مصادرها، أنه من المتوقع أن يتم إقامة حفل اعتزال نجم وقائد الهلال السابق ياسر القحطاني، ضمن فعاليات موسم الرياض والذي ستقوم به الهيئة العامة للترفيه تحت رئاسة المستشار تركي آل الشيخ، حيث تنطلق فعاليات موسم الرياض في الـ11 من أكتوبر المقبل، وسيستمر حتى الـ15 من ديسمبر ما بعد القادم.

وستقوم الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع هيئة الترفيه، بالتكفل بحفل الاعتزال للنجم ياسر القحطاني، وبعد تعيين تركي آل الشيخ رئيسًا لهيئة الترفيه صرّح في مؤتمر هيئة الترفيه بأنه لا زال عند وعده بإقامة حفل اعتزال ياسر القحطاني بعد إذن وزير الهيئة العامة للرياضة الحالي الأمير عبد العزيز الفيصل، وبالتنسيق بين الهيئتين مع فريق عالمي وحفل يليق بما قدمه ياسر للكرة السعودية.

يذكر أن ياسر القحطاني، قدم اعتزاله الرسمي في مقطع نشره اللاعب في 13 أبريل 2018 عبر حسابه الشخصي على موقعي “تويتر” وإنستغرام” يظهر فيه تاركًا قميصه وشارة الكابتن ليعلن بذلك نهاية مسيرته الكروية مع نادي الهلال السعودي، بعد ذلك أكد الحساب الرسمي لنادي الهلال، الخبر في تغريدة كتب فيها “شكرًا لكل شيء.. وداعًا يا قائد”.