إسقاط 3 طائرات تركية مسيرة في ليبيا

وكالات - الوئام

أعلن أحمد المسماري، الناطق باسم القيادة العامة لـ”الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الجمعة، أن قوات الجيش أسقطت 3 طائرات تركية مسيرة، واستهدفت مجموعات إرهابية في سرت وأبو نجيم وتدمير آلياته، وكذلك توجيه ضربات للكلية الجوية مصراتة.

وبحسب ما أوردته بوابة” أفريقيا الإخبارية” اليوم كشف المسماري عن إحباط هجوم جوي وبري شنته مجموعات مسلحة على قاعدة الجفرة الجوية.

وقال المسماري: “إن مجموعات إرهابية ومرتزقة حاولت الهجوم على قاعدة الجفرة الجوية، وتصدت لها قوات الجيش الليبي خلال مراحلها الأولى من التقدم، وقبل أن تصل إلى محيط القاعدة”، لافتا إلى أن قوات الجيش الليبي قادرة على كشف أي مخطط إرهابي وإحباطه قبل بداية تنفيذه”.

وحذر المسماري كل من تسول له نفسه المساس أو الاعتداء على قوات الجيش الليبي بأنه “سيلاقي نفس المصير”.

وكان المكتب الاعلامي لغرفة عمليات قوات حفتر قال في بيان صحفي في وقت سابق اليوم (الجمعة) أن قواتهم تمكنت اليوم من استهداف عصابات من “المرتزقة والإرهابيين” التي أعدتهم للهجوم على منطقة الجفرة والهلال النفطي.

وأكد المكتب الاعلامي أن دقة الغارات الجوية ألحقت خسائر فادحة بصفوف آليات وتمركزات قوات حكومة الوفاق الوطني.

ووفقا للمكتب، نفذ سلاح الطيران الليبي ضربات دقيقة استهدف فيها عدة مواقع يخرج منها الطيران التركي المسّير، وعلى رأسها الكلية الجوية مصراته، وتمكن الطيران من تدميرها، على حد ما جاء في البيان.

وتشهد ليبيا صراعا مسلحا منذ أشهر بين الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق.