مشاهدة مباراة النصر والشباب اليوم الجمعة 13 سبتمبر في الدوري السعودي

تشاهدون مساء اليوم بث مباشر لمباراة النصر والشباب ، بث مباشر دون تقطيع لمباراة النصر والشباب في دوري الأمير محمد بن سلمان Al Nasr vs Al Shabab من موقع الوئام، في الساعة 8:35 بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الاسبوع الثالث من البطولة على ستاد الملك فهد الدولى.

النصر والشباب بث مباشر

ويسعى في المباراة كل من النصر والشباب بث مباشر إلى تحقيق الفوز واقتناص الثلاثة نقاط فى مشوار البطولة، في مباراة تنطلق بتوقيت الساعة الثامنة وخمس وثلاثون دقيقة مساء بالتوقيت فى السعودية، بما يوافق الساعة السابعة وخمس وثلاثون دقيقة مساء بالتوقيت فى مصر.

ويأتي بث مباشر لمباراة النصر والشباب Al Nasr vs Al Shabab خدمة مجانية من موقع الوئام لمحبي وعشاق الدوري والكرة السعودية.

موعد مباراة النصر والشباب بث مباشر

المباراة: النصر والشباب بث مباشر الجولة الثالثة – Al Nasr vs Al Shabab

موعد المباراة: توقيت 20:35 فى السعودية – توقيت 19:35 فى القاهرة

ملعب المباراة: ستاد الملك فهد الدولي

ترتيب النصر والشباب بث مباشر

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 6 نقاط، فيما يحتل الشباب المركز السادس برصيد 4 نقاط فقط.

النصر والشباب بث مباشر

وبحسب تقرير نقله موقع “195 سبورتس” عن “دوري بلس”، يتفوق الشباب بفارق مباراة واحدة, إذ تمكن من الفوز في 8 مباريات، مقابل 7 مباريات كسبها النصر، وتعادلا في 7 مباريات.

كما يتفوق الشباب في معدل التسجيل بعد أن تمكن من الوصول إلى شباك النصر 22 مرة، مقابل 21 هدفا للنصر.

وجاء تفوق «الشباب» في السنوات الأولى من دوري المحترفين السعودي، إذ سجل النصر حضورا قويا أمام منافسه في المواسم الأخيرة.

ولم يتمكن «الشباب» من الفوز على «النصر» في آخر 6 مباريات جمعتهما بدوري المحترفين (فاز النصر 5 وتعادلا واحدة)، بل إن «الليث» لم يستطع الوصول إلى شباك «العالمي» في آخر 5 مباريات.

النصر والشباب بث مباشر

وذكر التقرير أن “آخر 5 مباريات انتهت جمعت الفريقين بنفس النتيجة 1-0 لصالح النصر”.

وكان آخر مرة زار فيها الشباب شباك النصر , في ديسمبر 2016 عندما سجل هيبيرتي هدفا في المباراة التي انتهت 1-1 .

ويتصدر ناصر الشمراني ترتيب هدافي مواجهات الفريقين بـ 5 أهداف منها ثنائيتان (سبتمبر 2009 , مارس 2012).

والملفت في مواجهات الفريقين هو المعدل المرتفع “جدا” للبطاقات الحمراء, إذ ظهرت البطاقات الحمراء في 15 مرة سابقة.

وحصل الشباب على 10 بطاقات حمراء, مقابل 5 بطاقات حمراء للنصر.

تشكيلة النصر ضد الشباب بث مباشر

حراسة المرمى: براد جونز

خط الدفاع: سلطان الغنام، عمر هوساوي، مايكون بيريرا، عبدالرحمن العبيد

خط الوسط: عبدالله الخيبري، بيتروس، جوليانو دي باولا، نور الدين أمرابط

خط الهجوم: فهد الجميعة، عبدالرزاق حمدالله