التعليقات: 0

واشنطن تستفز بكين

مدمرة أمريكية تعبر بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه

مدمرة أمريكية تعبر بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه
weam.co/612609
وكالات- الوئام

قال الجيش الأمريكي، إن مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية أبحرت بالقرب من جزر تطالب الصين بالسيادة عليها في بحر الصين الجنوبي، اليوم الجمعة، في خطوة من المحتمل أن تغضب بكين.

ويعد الممر المائي المزدحم واحدًا من عدد متزايد من الموضوعات الساخنة في العلاقات الأمريكية الصينية، ومن بينها تصعيد الحرب التجارية، وعقوبات أمريكية على الجيش الصيني والعلاقات الأمريكية مع تايوان.

وأبلغت ريان مومسن المتحدثة باسم الأسطول السابع للبحرية الأمريكية “رويترز”، أن المدمرة واين إي ماير تحدت مزاعم السيادة على الأرض خلال العملية بما في ذلك ما وصفته بالمزاعم الصينية المفرطة المتعلقة بجزر باراسيل والتي تطالب بها تايوان وفيتنام أيضا.

وتبادلت الصين والولايات المتحدة في الماضي انتقادات لاذعة بشأن ما قالت واشنطن إنها عسكرة بكين لبحر الصين الجنوبي من خلال بناء منشآت عسكرية على جزر اصطناعية وشعاب مرجانية في المياه المتنازع عليها.

روابط ذات صلة

صندوق النقد: الرسوم الجمركية قد تخفض الناتج الاقتصادي العالمي 0.8% في 2020

صندوق النقد: الرسوم الجمركية قد تخفض الناتج الاقتصادي العالمي 0.8% في 2020

النفط يصعد بفعل مؤشرات على انحسار الحرب التجارية

النفط يصعد بفعل مؤشرات على انحسار الحرب التجارية

الولايات المتحدة تعد قائمة بالشركات ذات الصلة بالجيش الصيني

الولايات المتحدة تعد قائمة بالشركات ذات الصلة بالجيش الصيني

“الوزراء الكويتي” يوضح الحالة الصحية لأمير البلاد #سلمان_لصباح_خطاك_السوء

“الوزراء الكويتي” يوضح الحالة الصحية لأمير البلاد #سلمان_لصباح_خطاك_السوء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>