ليفربول- الوئام:

يسعى ليفربول إلى مواصلة انتصاراته والحفاظ على تصدره للدوري الإنجليزي، عندما يستضيف نيوكاسل في افتتاح مباريات الجولة الخامسة من عمر المسابقة.

مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر في الدوري الإنجليزي

تبدأ المباراة الساعة الواحدة والنصف ظهر السبت الموافق 14 سبتمبر 2019، على ملعب أنفيلد معقل ليفربول.

مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر في الدوري الإنجليزي

يحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة محققا العلامة الكاملة، بعد الفوز في مبارياته الأربعة التي خاضها على كل من نوريتش سيتي وساوثهامبتون وأرسنال وبيرنلي.

مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ويطارد ليفربول على الصدارة مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي ويمتلك 10 نقاط، بينما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الـ 14 برصيد 4 نقاط.

مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ويتطلع ليفربول لمواصلة انطلاقته المثالية هذا الموسم في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، عندما يستضيف نيوكاسل يونايتد على أرضه ضمن المرحلة الخامسة اليوم السبت التي تشهد حلول بطل الموسمين الماضيين مانشستر سيتي ضيفا على نوريتش.

مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ولا يزال فريق المدرب الألماني يورغن كلوب الوحيد بالعلامة الكاملة الكاملة هذا الموسم، بعد تحقيقه أربعة انتصارات من أربع مباريات، ليبتعد بفارق نقطتين عن سيتي صاحب المركز الثاني.

مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وبعدما كان أرسنال أحد ضحايا الفريق المتوج بطلا لأوروبا الموسم الماضي عندما سقط 1-3 على ملعب أنفيلد في المرحلة الثالثة، أكد الاسباني داني سيبايوس الوافد الجديد الى “المدفعجية” هذا الموسم معارا من ريال مدريد، أنه ذهل بالضغط العالي الذي قدمه ليفربول أمام فريقه.

مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وقال ابن الـ23 عامًا في حديث لصحيفة “دايلي مايل” الإنكليزية “لم أر أمرا من هذا القبيل. لم أر فريقًا حتى الساعة يلعب ويضغط بطريقة أفضل. لقد تركت تلك المباراة تأثيرًا علي”.

مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وتابع “يرهقونك لأبعد حدود. تمضي الكثير من الوقت وأنت تدافع وعندما تلتقط أنفاسك وتتحصل على الكرة قليلا، يأخذونها منك مجددًا. أعتقد أن كلوب لديه الآن الفريق الذي أراده عندما أتى منذ أربعة أعوام” من الإدارة الفنية لفريق بوروسيا دورتموند.

مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ويرفع الأداء الذي يقدمه الفريق الأحمر في انطلاق الموسم الحالي، الضغط على مانشستر سيتي الساعي لأن يصبح أول فريق يتوج بطلا للدوري ثلاث مرات تواليا منذ غريمه يونايتد (2007-2009)، ويحرم ليفربول تحقيق لقبه الأول في بطولة إنكلترا منذ العام 1990.

مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وتنافس سيتي وليفربول حتى الرمق الأخير في الموسم الماضي، لينهي الفريق الأزرق الموسم متفوقا على منافسه بنقطة واحدة فقط.

مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ويحل سيتي ضيفا على نوريتش ومهاجمه الفنلندني المتألق تيمو بوكي الذي سجل خمسة أهداف هذا الموسم، أقل بهدف واحد فقط من متصدر ترتيب الهدافين مهاجم سيتي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو.

مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وستكون المباراة آخر المواجهات السبت، وقد يجد سيتي نفسه متأخرا بفارق خمس نقاط في الترتيب اذا ما نجح ليفربول في الفوز على نيوكاسل في مباراتهما التي ستؤذن بانطلاق المرحلة.

مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ولم يذق لاعبو المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا طعم الخسارة هذا الموسم، لكن تعادلهم مع توتنهام في المرحلة الثانية (2-2) جعلهم يتخلفون عن ليفربول بفارق نقطتين.

مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وبينما سيكون سيتي غدا خارج قواعده، تستضيف مدينة مانشستر مباراة قطبها الآخر يونايتد ضد ليستر سيتي بطل موسم 2015-2016، حيث يأمل لاعبو المدرب النروجي أولي غونار سولسكاير في تحقيق فوز ثانٍ هذا الموسم، بعدما اكتفوا بفوز وتعادلين وخسارة في المباريات الأولى.

مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وتشهد المباراة خوض قلب دفاع “الشياطين الحمر” هاري ماغواير، مواجهة أولى ضد الفريق الذي انتقل منه هذا الصيف، في صفقة قدرت قيمتها بـ80 مليون جنيه استرليني، جعلت منه أغلى مدافع في العالم.

مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

البطولة: الدوري الإنجليزي الممتاز

المباراة: ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد الأسبوع: 5 مباراة ذهاب

الملعب: آنفيلد

التوقيت: البث المباشر لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد يوم السبت 14 أيلول/سبتمبر انطلاقاً من الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة (الساعة 13:30 بتوقيت مصر).

الحكم: أندريه مارينر

القنوات الناقلة للمباراة:

Canal + Sport 2 Polska

S.Sport Turkey

Sport TV 2

Idman Azerbaycan

beIN SPORTS HD 2

Sky Sport 1 Deutschland

Canal + Sport France HD

BT Sport 1 / HD

Ziggo Sport Select HD

RMC Sport 1