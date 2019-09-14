مدريد- الوئام:

أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، جاهزية النجم البلجيكي إدين هازارد للعب مع النادي الملكي أمام ليفانتي، في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، اليوم السبت الموافق 14–9-2019.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر في الدوري الإسباني

وقال زيدان إن هازارد جاهز للعب لأول مرة، منذ انضمامه للفريق في سوق الانتقالات الصيفي، مقابل 100 مليون يورو، قادمًا من تشيلسي، وأكد للصحفيين ”هازارد جاهز وسيلعب يوم غد، لقد تدرب بشكل جيد طوال الأسبوع“.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر في الدوري الإسباني

وتابع زيدان ”يجب أن نكون هادئين مع هازارد، لقد أصيب وغاب لمدة شهر تقريبًا، هناك الكثير من الضغط ولكن الأكثر أهمية هو أنه مستعد الآن وسوف أكون الشخص الذي يقرر كم دقيقة سوف يُشارك اليوم .

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر في الدوري الإسباني

ولم يشارك هازارد مع ريال مدريد في أول 3 مباريات في الدوري الإسباني، بسبب الإصابة التي أبعدته عن الفريق نحو 3 أسابيع.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر في الدوري الإسباني

وأضاف زيدان ”كان أسبوعًا عصيبًا لأننا لم نستطع الاعتماد على الجميع ولكننا نفكر فقط في مباراة الغد، تعرض لوكا مودريتش لإصابة خلال التوقف الدولي، آمل أن يعود لوكا في أسرع وقت ممكن“.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر في الدوري الإسباني

وتحدث زيدان عن الإصابات التي تضرب لاعبي ريال مدريد وقال: ”جميع الفرق وفي جميع الدوريات يُعانون من مشاكل إصابات اللاعبين، هذا شيء طبيعي ويحدث في كرة القدم، يجب علينا التركيز والتفكير في مُباراة اليوم

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر في الدوري الإسباني

وعن إنجاز سيرجيو راموس مع إسبانيا أوضح زيدان ”لا نحتاج إلى الحديث عما فعله سيرجيو راموس، سيستمر في القيام بأشياء رائعة هنا“.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر في الدوري الإسباني

وسئل زيدان مجددًا عن لاعبه الويلزي غاريث بيل وقال: ”هو لاعب ذو جودة رائعة وعالية، لقد شاهد الجميع ماذا حدث قبل بداية الموسم ولكن كل شيء تغيير الآن. لدي 23 لاعبًا وبيل واحدًا منهم، لا يمكن التفكير في 12 أو 13 لاعب فقط ويجب الآن تفكير في جميع اللاعبين“.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر في الدوري الإسباني

وعن موقفه من البرازيلي فينيسيوس جونيور قال زيدان ”لديه أقصى درجات الثقة ولكن لدي 23 لاعبًا في الفريق وفينسيوس هو مستقبل هذا النادي، أكرر بأن فينيسيوس هو مستقبل هذا النادي، هو يحتاج إلى الوقت وفي بعض الأحيان لن يشارك في المباريات ولكن هذا لا يعني أنني لن أعتمد عليه، سأعتمد عليه وتوقفوا عن قول إنني لا أرغب في بقائه مع الفريق.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر في الدوري الإسباني

وواصل ”أمتلك أفضل اللاعبين في الفريق وسأعتمد عليهم وهذه هي فلسفتي، سيكون لدينا العديد من المباريات الصعبة وأعتقد أنهم مُستعدون لها بشكل جيد“.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر في الدوري الإسباني

وتحدث زيدان عن الفارق مع المتصدر أتلتيكو مدريد وأوضح ”نحن نعرف الوضع، لقد خسرنا بعض النقاط في بداية الجولة ولكن الدوري بدأ للتو والآن يجب علينا التركيز في جميع المباريات المقبلة، ندرك أهمية إضافة النقاط وسنقدم كل ما لدينا من أجل الحصول على جميع النقاط في جميع المباريات“.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر في الدوري الإسباني

وحول خياراته في خط الوسط مع إصابة لوكا مودريتش وإيسكو قال زيدان: ”لا تملك العديد من اللاعبين في خط الوسط؟ هذه هي التشكيلة التي لدي وسأعتمد عليها كما قلت، أثق بلاعبي فريقي ولا يمكنني قول شيء آخر الآن لأنه لن يتغير شيء“.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر في الدوري الإسباني

من جهة اخرى أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم أنه سيفتقد مجهودات نجمه الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي أمام منافسه ليفانتي اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني “الليجا”، وذلك إثر تعرض اللاعب لإصابة عضلية جديدة خلال تواجده مع منتخب بلاده أثناء فترة التوقف الدولي الأخيرة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر في الدوري الإسباني

وقال ريال مدريد في بيان له: “بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا فيديركو فالفيردي من قبل الجهاز الطبي لريال مدريد، تم اكتشاف معاناته من إصابة عضلية في الجزء الخلفي من الفخذ الأيسر”.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر في الدوري الإسباني

وكان من المقرر أن يدفع زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد،بفالفيردي في مباراة الغد ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه من أجل إراحة لاعب الوسط البرازيلي كارلوس كاسميرو، ولكن يبدو أن اللاعب الأوروجواياني سيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع بسبب هذه الإصابة العضلية.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر في الدوري الإسباني

موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني

البطولة: الدوري الاسباني لكرة القدم

المباراة: ريال مدريد ضد ليفانتي الأسبوع: 4 مباراة ذهاب

الملعب: ملعب سانتياغو برنابيو

التوقيت: تقام مباراة ريال مدريد وليفانتي اليوم السبت المةافق 14-9-2019 الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، 13:00 بتوقيت القاهرة.

الحكم: ريكاردو دي بيرغوس بينغوتيسيا

القنوات الناقلة للمباراة:

beIN SPORTS HD 3

beIN SPORTS HD 2 FR

Cosmote Sport 2 HD

Ziggo Sport Voetbal

CBC SPORT HD

LaLiga TV Bar

Movistar LaLiga HD

Eleven Sports 1 HD

Eleven Sports 1 HD portugal

DAZN 1 HD