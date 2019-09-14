برشلونة- الوئام:

في ظل استمرار غياب ليونيل ميسي للإصابة يستضيف برشلونة حامل اللقب المتعثر فريق فالنسيا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت الموافق 14-9-2019 لإثبات قدرته على اجتياز مواجهات كبيرة دون أسطورته.

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني

ولم يشارك ميسي في أي دقيقة هذا الموسم بسبب إصابة في ربلة الساق، وفي غيابه خاض برشلونة أسوأ انطلاقة موسم منذ 2008 بعد أن جمع 4 نقاط فقط من 3 مباريات.

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني

ورغم أنه اكتسح ريال بيتيس 5/2 في المباراة السابقة بملعبه تعادل برشلونة 2/2 مع أوساسونا الصاعد للأضواء في آخر لقاء خارج ملعبه، وفشل في تسديد أي كرة على المرمى في الشوط الأول خلال عرض وصفه المدرب إرنستو فالفيردي بأنه ”قبيح“.

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني

وشجع ميسي، الذي أكد غيابه عن لقاء فالنسيا ويجهل موعد عودته للملاعب، فريقه على الاستفاقة بعد بداية مهتزة.

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني

وقال نجم الأرجنتين لصحيفة ”سبورت“ الإسبانية: ”كانت بداية غريبة وتعرضنا لإصابات عديدة أكثر من المعتاد“.

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني

وأضاف ”لست قلقًا رغم أننا ندرك أنه لم يجب السماح بانطلاقة سيئة بهذا الشكل وبعد فترة التوقف الدولية نحتاج لتشغيل الآلات وتعزيز قوة الفريق والبدء في الانتصارات“.

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني

ويستمر غياب ثنائي الهجوم عثمان ديمبلي ولويس سواريز للإصابة قبل استضافة فالنسيا الذي فشل برشلونة في التغلب عليه في 3 مواجهات بالموسم الماضي ومنها نهائي كأس الملك.

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني

كما يعيش فالنسيا فترة مضطربة بعد إقالة المدرب مارسيلينو، الذي حوّل الفريق إلى منافس شرس على مراكز المربع الذهبي، بعد تقارير حول خلافه مع مالك النادي بيتر ليم بسبب سياسة التعاقدات.

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني

وتولى ألبرت سيلادس، مدرب منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا سابقًا والذي يفتقر للخبرة، قيادة فالنسيا وسط انتقادات شديدة.

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني

وقال سانتياجو كانيزاريس حارس فالنسيا السابق: ”التزم مارسيلينو بتحقيق كل الأهداف التي عُين من أجلها وإقالته فضيحة“.

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني

وأضاف ”درب سيلادس ناشئين فقط ولا يوجد ضمان على قدرته على العمل في الدرجة الأولى، ولا فكرة لديه عما سيواجه حتى الآن ولا يعرف غرفة الملابس وسيبدأ من الصفر“.

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني

وبعد مباراة السبت، يسافر فالنسيا إلى لندن لمواجهة تشلسي بطل “يوروبا ليغ”، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة من مسابقة دوري أبطل أوروبا والتي تضم أياكس أمستردام الهولندي وليل الفرنسي.

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني

لكن وضع برشلونة لا يختلف عن فالنسيا حيث يعاني مدربه إرنستو فالفيردي من مشكلة على الصعيد النتائج، بعدما جمع أربع نقاط فقط من ثلاث مراحل خاضها في ظل غياب القائد الفذ الأرجنتيني ليونيل ميسي.

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني

البطولة: الدوري الاسباني لكرة القدم

المباراة : برشلونة ضد فالنسيا الأسبوع: 4 مباراة ذهاب

الملعب: ملعب الكامب نو

الحكم: خوسي ماريا سانشيز مارتينيز

التوقيت: تقام مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم السبت، في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة للمباراة:

beIN SPORTS HD 3

Cosmote Sport 2 HD

LaLiga TV Bar

Movistar LaLiga HD