الرياض- الوئام:

يبحث الهلال عن فوزه الثالث عندما يستقبل الفيحاء اليوم السبت الموافق 14-9-2019 لتأكيد مستوياته الكبيرة التي بدأ بها موسمه تحت قيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو، خصوصا في ظل اكتمال صفوفه التي تزخر بالكثير من اللاعبين المميزين.

مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر في الدوري السعودي

وفضل لوشيسكو عدم منح لاعبي فريقه الدوليين أي راحة عقب نهاية مشاركتهم مع المنتخب السعودي، الذي استهل مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 بتعادل مخيب أمام مضيفه اليمني 2-2.

مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر في الدوري السعودي

ويسعى الأهلي إلى مواصلة صحوته وتحقيق فوزه الثاني تواليا عقب سقوطه في فخ التعادل في المرحلة الأولى أمام العدالة وذلك عندما يستضيف اليوم السبت الوحدة الجريح بخسارتين.

مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر في الدوري السعودي

ويلعب السبت أيضا أبها مع الرائد، على أن تختتم المرحلة الأحد المقبل بلقاءي الحزم مع الاتفاق، والفيصلي مع الفتح.

مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر في الدوري السعودي

وأكد الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال، أن مباراة ناديه أمام الفيحاء والتي تقام اليوم السبت في المرحلة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر في الدوري السعودي

وقال لوشيسكو : سنلعب أمام فريق قوي، وسنحاول أن نركز على الجانب الهجومي، مع عدم نسيان الجانب الدفاعي”.

مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر في الدوري السعودي

وأضاف:” عملنا خلال فترة التوقف الدولي على رفع جاهزية جميع اللاعبين للمباريات، كما أن الثنائي جوستافو كويلار ومحمد البريك شاركا في التدريبات الجماعية للفريق مؤخراً”.

مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر في الدوري السعودي

وتابع لوشيسكو: ” لا يوجد مدرب يتمنى أن يخسر عدد من اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي، لكن يجب علينا أن نفخر بأننا في أحد أكبر أندية القارة الآسيوية، ولدينا مجموعة كبيرة من النجوم الذين يمثلون منتخبات بلادهم”.

مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر في الدوري السعودي

وتحدث هتان باهبري لاعب الفريق حيث أكد أن فريقه يسعى لمواصلة الانتصارات من خلال مباراة الفيحاء، والمنافسة على لقب

الدوري من أجل إسعاد الجماهير.

مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر في الدوري السعودي

وأضاف: “نحن في أتم الجاهزية لمباراة الفيحاء ونريد الوصول إلى النقطة التاسعة”.

مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر في الدوري السعودي

وكان الهلال فاز في مباراتيه السابقتين في افتتاح الدوري السعودي، على حساب كلاً أبها والرائد، ليحتل المركز الأول برصيد ست نقاط بفارق الأهداف أمام صاحب المركز الثاني وحامل اللقب فريق النصر، فيما يحتل الفيحاء المركز الخامس برصيد أربع نقاط.

مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر في الدوري السعودي

من جهة اخرى كشفت تقارير صحفية موقف البيروفي أندريه كاريلو، جناح فريق الهلال، من دعم هجوم الزعيم في مبارة اليوم أمام الفيحاء.

مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر في الدوري السعودي

ويستعد الهلال، بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو، لاستضافة الفيحاء، على ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر في الدوري السعودي

موعد مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي

البطولة: الدوري السعودي للمحترفين (كأس الأمير محمد بن سلمان)

المباراة: الهلال ضد الفيحاء الأسبوع: 3 مباراة ذهاب

الملعب: استاد جامعة الملك سعود

المعلق فارس عوض

الموعد والقنوات الناقلة للمباراة:

تنطلق مباراة الهلال مع الفيحاء، في تمام الساعة السابعة إلا ثلث من مساء اليوم السبت الموافق 14-9-2019 بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم إذاعة المباراة عبر قناة “السعودية الرياضية 1”.

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