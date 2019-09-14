روما- الوئام:

يفتح استاد أرتيميو فرانكي أبوابة لاستضافة مباراة تجمع بين فيورنتينا ويوفنتوس ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي 2019-20، والتي ستنطلق اليوم السبت المواافق 14-9-2019 الموافق 15 محرم 1441 هجرياً.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا بث مباشر في الدوري الإيطالي

حقق البيانكونيري فوزًا صعب على حساب غريمه نابولي بنتيجة أربع أهداف مقابل ثلاث، فى مبارة مثيرة للغاية، وذلك في الجولة الثانية من منافسات الدوري الإيطالي، وبهذه النتيجة يتصدر حامل اللقب، دول ترتيب الكالتشيو برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد نابولي عن 3 نقاط فى المركز الثامن حتي اللآن.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا بث مباشر في الدوري الإيطالي

واستهل رفقاء كريستيانو رونالدو مشوارهم في الدوري هذا العام بانتصار فى الجولة الأولي على حساب بارما بهدف نظيف.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا بث مباشر في الدوري الإيطالي

علي الجانب الآخر، يدخل فيورنتينا المباراة ولن يستطيع تحقيق الفوز امام نابولي فى مباراة الجولة الاولي من السيريا بنتجية (4-3)، قدم الفريق الإيطالي موسم جيد إلى حد ما فى لكالتشيو الموسم الماضي.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا بث مباشر في الدوري الإيطالي

بعد أن خاض الفريق 38 مباراة استطاع ان يجمع 41 نقطة تضعه فى المركز السادس عشر فى ترتيب الدوري، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 17 مباراة وتلقي لهزيمة فى ثلاثة عشر لقاء.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا بث مباشر في الدوري الإيطالي

يفتقد يوفنتوس امام فيورنتينا في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي، المدافع الدولي جورجيو كيلليني، بعد تعرضه إلى إصابة بقطع فى الرباط الصليبى، ولن يقتقد الفريق أي لاعب أخر بسبب الإيقاف.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا بث مباشر في الدوري الإيطالي

ستكون جميع أوراق ماوريسيو ساري جاهزة لخطف ثلاث نقاط هامة فى مشوار البيانكونيري في الكالتشيو.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا بث مباشر في الدوري الإيطالي

سيبدأ المدرب الإيطالي بنفس العناصر التي تشارك أساسيًا مع الفريق، وسيعتمد على ماتياس دي ليخت وليوناردو بونوتشي كثنائي قلب دفاع، أما في الهجوم فسيتواجد الثلاثي كريستيانو رونالدو، دوجلاس كوستا، جونزالو إجواين.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا بث مباشر في الدوري الإيطالي

لا توجد غيابات في صفوف فريق فيورنتينا في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي بسبب الإصابة، وسيكون الفريق كامل العدد في مواجهة يوفنتوس الصعبة.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا بث مباشر في الدوري الإيطالي

موعد مباراة يوفنتوس وفيورنتينا في الدوري الإيطالي

البطولة: الدوري الايطالي لكرة القدم

المباراة: يوفنتوس ضد فيورنتينا الأسبوع: 3 مباراة ذهاب

الملعب: استاد أرتيميو فرانكي (فلورنسا)

الموعد: اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2019، 15 محرم 1441، 16:00 مصر، 17:00 السعودية

القنوات الناقلة للمباراة:

Sport TV 3

beIN SPORTS HD 4

IRIB Varzesh

Ziggo Sport Voetbal

Arena Sport 2 HD Cro

Movistar Liga de Campeones HD

DAZN 2 HD