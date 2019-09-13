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عاصفة “تاريخية” تضرب إسبانيا.. ومصرع 5 وإخلاء 3500 آخرين

عاصفة “تاريخية” تضرب إسبانيا.. ومصرع 5 وإخلاء 3500 آخرين
weam.co/612676

قالت وزارة الداخلیة الإسبانیة إن 5 أشخاص لقوا مصرعهم فیما أصیب عدد كبیر بجروح متفاوتة في عاصفة تاریخیة ضربت شرقي إسبانیا متسببة في أضرار مادیة جسیمة.
وأضافت الوزارة في بیان الیوم، أن تم إرسال 4000 عنصر في الجیش وقوات الأمن الاسبانیة للمساعدة في أعمال مكافحة آثار الأمطار الغزیرة وإخلاء 3500 شخص من المناطق المتضررة حرصا على حیاتھم.
واوضحت ان العاصفة التي تضرب خمس محافظات ھي (فالنسیا) و(ألیكانتي) و(مورثیا) و(الباسیتي) و(ألمریا) شرقي البلاد تسببت في قطع 74 طریقا
وإیقاف حركة القطارات وإغلاق المطارات في المناطق المتضررة.
وقالت وكالة الأرصاد الجویة الإسبانیة ان العاصفة التي تشھدھا المنطقة ھي الأسوأ في إسبانیا منذ عام 1917 عندما بدأت سلسلة الإحصاءات التاریخیة فیما
قال التلفزیون الإسباني الرسمي ان الأمطار تسببت في الحالق أضرار مادیة جسیمة بالمنازل والمزارع والسیارات والبنى التحتیة.

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