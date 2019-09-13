وزير التعليم يدشن لقاء قيادات التعليم الجامعي في الجامعة الإسلامية

دشّن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مساء اليوم الجمعة، لقاء قيادات التعليم الجامعي والذي يقام حالياً بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وذلك بحضور معالي نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي، ومديري ووكلاء الجامعات.

وألقى مدير الجامعة الإسلامية المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي كلمة رحّب فيها بالحضور في الجامعة الإسلامية التي وصفها بأنها “جامعة الثقافات المتنوعة”. وقال: إنها هدية المملكة العربية السعودية للعالم أنشأها الملك سعود قبل 60 عاماً، وخرجت حتى اليوم أكثر من 70 ألف خريج من 200 بلد وإقليم، عادوا إلى بلادهم سفراء سلام وسواعد بناء وكان منهم العلماء والسفراء والوزراء يحملون رسالة الخير والسلام والنور من بلد الخير والنور والسلام.

وعرض خلال حفل الافتتاح عدداً من منجزات الجامعة التي تحققت بفضل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين للتعليم. وشاهد الحضور فيلماً وثائقياً حول دور الجامعة ونشاطاتها ومنجزاتها التعليمية. كما تجول معالي وزير التعليم والحضور في معرض الثقافات الذي يمثّل جانباً من التنوع في جنسيات الطلاب، كما اطلعوا على حاضنة أعمال باب المدينة.

من جهة أخرى يعقد قيادات التعليم الجامعي غداً السبت ورشة العمل التي يناقشون فيها عدداً من المبادرات والبرامج في إطار تعزيز المكانة العلمية والبحثية والمجتمعية للتعليم الجامعي في المملكة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.