شاهد بالصور: حرائق أرامكو تحت السيطرة بعد هجمات الطائرات المسيرة

الرياض- الوئام:

نشرت وكالة رويترز اليوم السبت صوراً لحريق شركة ارامكو السعودية في كل من محافظتي بقيق وخريص. وفي وقت سابق قال متحدث باسم وزارة الداخلية السعودية في بيان إنه أمكن السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص اليوم السبت بعد هجمات بطائرات مسيرة.

ولم يشر المتحدث إلى الجهة مصدر الهجوم.

وقال المتحدث في بيان “باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار “درون”، حيث تم بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك”.

ولم يتضح بعد الأهداف المحددة لهذه الهجمات ولا حجم الخسائر المحتملة الناجمة عنها. ولم ترد شركة أرامكو حتى الآن على طلب للتعليق.

ويوجد في بقيق الواقعة على بعد 60 كيلومترا جنوب غربي الظهران بالمنطقة الشرقية أكبر معمل لتكرير النفط في العالم، ويوجد في خريص على بعد 190 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من الظهران ثاني أكبر حقل نفطي في العالم.