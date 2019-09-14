تركيا تأمر بالقبض أكثر من 200 جندي يدعمون جولن

انقرة- الوئام:

أمر الادعاء التركي بالقبض على 222 جنديا يخدمون في البلاد وفي قبرص التركية للاشتباه في دعمهم لحركة الداعية الإسلامي فتح الله جولن.

وتقول أنقرة أن جولن هو العقل المدبر للانقلاب الفاشل عام 2016 ونفذه فصيل من الجيش، وهي التهمة التي ينفيها الحليف السابق للرئيس رجب طيب أردوغان.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء التركية أن الشرطة في إسطنبول وفي 53 مدينة تركية أخرى وقبرص شنت مداهمات للقبض على المشتبه فيهم واحتجزت 50 منهم.

ومن بين المشتبه فيهم جنود من القوات البرية والبحرية والجوية والدرك وكذلك خفر السواحل.

وجرى فصل عشرات الآلاف من الأشخاص من الخدمة العامة في تركيا منذ الانقلاب الفاشل.

وقال أردوغان إن أكثر من 30 ألف يشتبه بأنهم من مساندي جولن يقبعون في السجون.