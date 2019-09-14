التعليقات: 0

في لفتة إنسانية

نموذج للتسامح التام.. ذوي معتز خويتم الحارثي يزورون قاتل ابنهم

weam.co/612739
متابعات - الوئام

زار ذوي خويتم الحارثي – الطفل السعودي الذي توفي خنقاً إثر شجار وقع في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بحي ضاحية لبن بالرياض – ذوي الطالب قاتل ابنه، اليوم (السبت)، في لفتة إنسانية رائعة.

وكان خويتم الحارثي، عفا الاثنين الماضي، عن الطالب الذي تسبب في وفاة ابنه معتز.

وجاء إعلان العفو بعد أن ووري الطالب معتز الثرى في مقبرة النسيم بالرياض، الثلاثاء، وفق ما قال الوالد لـ”العربية.نت”، معتبراً أن وفاة ابنه لم تكن عمداً من زميله.

إلى ذلك، أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بزيارة ذوي “خويتم الحارثي”، واعتبروه مثلا رائعا للتسامح.

كما طالب رواد مواقع التواصل قبيلة عتيبه الهيلا، أن تقوم برد الجميل لذوي معتز خويتم الحارثي.

روابط ذات صلة

الرياض: محكمة الاستئناف تبرئ محاميا من تهديد قاضٍ عبر “واتساب”

الرياض: محكمة الاستئناف تبرئ محاميا من تهديد قاضٍ عبر “واتساب”

معالجة 2000 هكتار من الجراد الصحراوي في جازان والليث

معالجة 2000 هكتار من الجراد الصحراوي في جازان والليث

“البيئة” تحشد جهودها لمنع انتقال آفة دودة الحشد الخريفية للمملكة

“البيئة” تحشد جهودها لمنع انتقال آفة دودة الحشد الخريفية للمملكة

المغامسي بعد حادثة بقيق الفاشلة: ستحترق قلوب الأعادي لا آبارنا

المغامسي بعد حادثة بقيق الفاشلة: ستحترق قلوب الأعادي لا آبارنا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>