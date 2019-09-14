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توفوا في أرض العمليات

وصول جثامين شهداء الإمارات الستة إلى أرض الوطن

وصول جثامين شهداء الإمارات الستة إلى أرض الوطن
weam.co/612767
متابعات - الوئام

وصلت إلى مطار البطين الخاص بأبوظبي ظهر اليوم جثامين شهداء الوطن الأبرار الستة .. النقيب سعيد أحمد راشد المنصوري والوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني والوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري والوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو والوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبي والرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي وذلك على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات المسلحة.

وقد جرت على أرض المطار المراسم العسكرية الخاصة باستقبال جثامين الشهداء حيث كان في الاستقبال عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد نعت أمس الشهداء الستة الذين انتقلوا إلى جوار ربهم نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية خلال أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات، سائلة الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.

بالأسماء.. استشهاد 6 جنود إماراتيين في تصادم آليات عسكرية

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