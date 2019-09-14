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هذه السلوكيات منطوية على أفعال مجرمة

النائب العام يوجه بالقبض على صاحب مقطع إطلاق نار بجانب طفل رضيع

النائب العام يوجه بالقبض على صاحب مقطع إطلاق نار بجانب طفل رضيع
weam.co/612770
متابعات - الوئام

أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمر قبض وإحضار بحق شخص بعد رصد وحدة الرصد بالنيابة العامة لمقطع مصور تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص وهو يحمل طفل رضيع ويقوم بإطلاق عدد من الأعيرة النارية بالقرب من الطفل.

وحيث إن هذه السلوكيات منطوية على أفعال مجرمة وانتهاك واضح لنظام حماية الطفل، ونظام الأسلحة والذخائر ، ووجه معاليه باستكمال الإجراءات النظامية للواقعة في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية طالبت أي شخص لديه معلومات عن صاحب الفيديو بالتواصل معها.

وقال خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، نرجو من لديه معلومات عن هذه الحالة المتداولة؛ التواصل مع مركز بلاغات العنف.

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