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بمسقط رأس تشرشل

عيار 18.. سرقة “مرحاض من الذهب” في بريطانيا

عيار 18.. سرقة “مرحاض من الذهب” في بريطانيا
weam.co/612796
متابعات - الوئام

اقتحم لصوص قصر بلينهايم ، مسقط رأس، رئيس الوزراء البريطاني الراحل وينستون تشرشل، وسرقوا مرحاضا من الذهب عيار 18 قيراطا، بقيمة تقدر بمليون جنيه استرليني، كان معروضا ضمن معرض فني.

وجاء في بيان للشرطة أن اللصوص سرقوا المرحاض وتسببوا في أضرار كبيرة وغادروا المكان قبل الساعة الخامسة من صباح السبت بالتوقيت المحلي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتم اعتقال رجل (66 عاما) على صلة بذلك الحادث، لكن لم يتم بعد استعادة المرحاض المسروق.

وحسب البيان، تقوم الشرطة بتحقيق شامل لمعرفة من ارتكب السرقة وتقديمه للعدالة.

يشار إلى أن هذا المرحاض الذهبي من تنفيذ الفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان، الذي يتم عرض أعمال له في القصر.

وقصر بلينهايم هو أحد مواقع التراث العالمي وتم إنشاؤه قبل أكثر من 300 عام.

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