إدانات عربية ودولية واسعة للهجوم الإرهابي على معملي “أرامكو” بالمملكة #بقيق_بخير

أثار الهجوم الذي استهدف معملين لشركة “أرامكو” في محافظة بقيق وهجرة خريص بالسعودية، إدانات خليجية ودولية واسعة.

واستنكرت الإمارات اليوم بشدة الهجوم الإرهابي والتخريبي، واعتبرته دليلا جديدا على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية تضامن الإمارات الكامل مع السعودية الشقيقة والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأضافت الوزارة في بيان أن أمن دولة الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره دولة الإمارات تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار الخاصة بها.

بدورها، أدانت وزارة الخارجية البحرينية بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف المعملين التابعين لـ”أرامكو” في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وشددت الخارجية على موقف البحرين الثابت ووقوفها في صف واحد إلى جانب السعودية ضد الإرهاب بكل صوره وأشكاله وضد كل من يحاول المساس بأمنها أو يهدد استقرارها، ودعمها فيما تتخذه من إجراءات لحماية مؤسساتها والدفاع عن مصالحها، وتأييدها فيما تقوم به من جهود كبيرة ودور محوري في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ودان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم ، استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص في المملكة العربية السعودية، بطائرات بدون طيار “درون”.

وشدد معالي الأمين العام على موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت الرافض لجميع الأعمال الإجرامية والتخريبية، مؤكدًا وقوف المنظمة مع المملكة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

إلى ذلك، أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن استنكار دولة الكويت الشديد للهجوم الإرهابي بطائرات الـ”درون” الذي استهدف معملي أرامكو.

وأوضح أن دولة الكويت وفي الوقت الذي تدين فيه وبأشد العبارات الهجوم الإرهابي التخريبي الذي استهدف أمن واستقرار المملكة، تطالب المجتمع الدولي ببذل جهود مضاعفة للجم مثل هذه الاعتداءات ومنع تكرارها.

وأكد المصدر وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.

أعربت جمهورية أفغانستان الإسلامية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعمل الإرهابي الذي استهدف معملي نفط تابعة لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص عبر طائرات بدون طيار “درون”، مؤكدة بأن الهجوم يتعارض مع المواثيق الدولية وحقوق الإنسان التي تكفل حماية المنشآت النفطية والأعيان المدنية.

وطالبت أفغانستان المجتمع الدولي بردع هذه النوع من العمليات الإرهابية, داعية المجتمع الدولي إلى مزيد من الحزم وصد خطط وأعمال الإرهابيين المغرضين.

وقال سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية المبعوث الخاص لفخامة رئيس الجمهورية لدى المملكة سيد جلال كريم : إن مثل هذه الأعمال الإرهابية تضر باستقرار وأمن الأسواق النفطية، ونعبر عن دعواتنا وتمنياتنا للمملكة العربية السعودية بالأمن والاستقرار ودوام الرخاء والازدهار وأن يحفظها وشعبها ويديمها ذخراً للإسلام والمسلمين .

كما أعلنت الولايات المتحدة الأميركية أيضا تنديدها بالهجوم الإرهاب. وقال سفير واشنطن في المملكة جون أبي زيد “تدين الولايات المتحدة بشدة الهجمات التي نفذتها اليوم طائرات مسيرة على منشأتي نفط في محافظة بقيق وهجرة خريص”.

وأضاف سفير واشنطن على “تويتر” أن “هذه الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية والتي تعرض المدنيين للخطر تصرف غير مقبول، وستفضي عاجلاً أم آجلاً إلى فقدان أرواح بريئة”.

وأدانت جمهورية جيبوتي بشدة استهداف معملي شركة “أرامكو” وعدّت هذا العمل المستنكر استمراراً لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، مما يستدعي موقفاً دولياً أكثر حزماً في وجه الإرهاب.

وأكدت وزارة الداخلية، السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة “أرامكو” بمحافظة بقيق وهجرة خريص، مشيرة إلى أن الحريقين نتيجة استهداف المعملين بطائرات بدون طيار “درون”.

وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية في بيان إنه عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت الموافق 15 – 1 – 1441هـ، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار درون، حيث تم بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.