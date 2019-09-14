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إسناد المشاريع المتعثرة في المدينة المنورة إلى شركة تطوير

وزير التعليم يوجه بسرعة افتتاح “مدينة طيبة” للتربية الخاصة

وزير التعليم يوجه بسرعة افتتاح “مدينة طيبة” للتربية الخاصة
weam.co/612809
الوئام-المدينة

وجه معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بسرعة افتتاح مدينة طيبة للتربية الخاصة بالمدينة المنورة على أن يبدأ تشغيلها في الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 1441 هـ، وذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة، كما وجه جميع الجهات المعنية في وزارة التعليم وادارة التعليم بالمنطقة بإنهاء كافة متطلبات وتجهيزات المدينة، بحيث تتولى شركة تطوير للمباني استكمال تأمين كافة مستلزماتها.
من جانب آخر استعرض معالي وزير التعليم كافة المشاريع المتعثرة بمنطقة المدينة المنورة، ووجه معاليه بإسنادها لشركة تطوير مع التوجيه العاجل بتشغيل مجمع “سالم بن معقل”، ومجمع “الإمام الترمزي” ليتم افتتاحهما بأسرع وقت ممكن، بحيث يتم تشغيل المبنيين هذا العام.
جاء ذلك خلال جولة معالي وزير التعليم التفقدية التي قام بها مساء أمس الجمعة لعددٍ من المشاريع التعليمية والبرامج التربوية بمنطقة المدينة المنورة، والتي شملت “مدينة طيبة للتربية الخاصة” الجديد بحي العزيزية، وبعض المشاريع المدرسية الأخرى.
وشكر معالي وزير التعليم في ختام زيارته التفقدية سمو أمير منطفة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل على مايجده التعليم في المنطقة من رعاية ومتابعة واهتمام.

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