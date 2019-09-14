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ترامب يدين الهجوم على معملين لأرامكو .. و ولي العهد يؤكد قدرة المملكة على مواجهة العدوان

ترامب يدين الهجوم على معملين لأرامكو .. و ولي العهد يؤكد قدرة المملكة على مواجهة العدوان
weam.co/612818

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد الرئيس الأمريكي استعداد بلاده للتعاون مع المملكة في كل ما يدعم أمنها واستقرارها، مشدداً فخامته على التأثير السلبي لهذه الهجمات على الاقتصاد الأمريكي وكذلك الاقتصاد العالمي.
من جهته، أكد سمو ولي العهد أن للمملكة الإرادة والقدرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابي والتعامل معه.

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