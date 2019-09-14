تعادلان وخسارة.. جولة غير مطمئنة لممثلي السعودية في آسيا

إبراهيم آل صالح - الوئام

ظهرت الأندية السعودية المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا الهلال والنصر و الاتحاد بشكل باهت في الجولة الثالثة من منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث شهدت تعثر قطبي العاصمة الرياض الهلال والنصر بالتعادل وتعثر للاتحاد بالخسارة أمام ضمك.

ولعب الاتحاد أمام ضمك في مدينة ابها على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز وخسر اللقاء بهدفين لهدف وتعادل النصر أمام نظيره الشباب على ملعب إستاد الملك فهد الدولي بالرياض بهدف لمثله فيما تعادل الهلال أمام ضيفه الفيحاء بهدف لمثله، واصل الهلال صدارته بـ7 نقاط و النصر ثانياً بـ7 نقاط و الاتحاد تاسعاً بـ3 نقاط ومتبقي له لقاء مؤجل أمام التعاون.

يذكر أن النصر سيلاقي السد القطري يوم الاثنين المقبل في الدوحة ضمن لقاء إياب دور ربع النهائي و قد فاز ذهابا بهدفين لهدف بينما الهلال سيواجه شقيقه الاتحاد على ملعب جامعة الملك سعود و قد انتهى لقاء الذهاب بينهما بالتعادل السلبي.