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سيناتور أمريكي: إيران لا تريد السلام للعالم وهذا ما تؤكده الهجمات على أرامكو

سيناتور أمريكي: إيران لا تريد السلام للعالم وهذا ما تؤكده الهجمات على أرامكو
weam.co/612827
واشنطن - الوئام

قال السيناتور الأمريكي، ليندسي جرهام، إن متمردي الحوثي المدعومين من إيران والذين هاجموا مصافي النفط السعودية ومعملين تابعين لشركة أرامكو اليوم، مثال آخر على الكيفية التي تعيث بها إيران الفوضى في الشرق الأوسط.

وأضاف جرهام، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن النظام الإيراني غير مهتم بالسلام، إنه يسعى إلى امتلاك أسلحة نووية وهيمنة إقليمية.

وكانت السلطات السعودية أعلنت في وقت سابق، السبت، السيطرة على حريقين اندلعا في معملين في محافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات من دون طيار، وفق ما نقلت “واس”.

وتوالت الإدانات العربية والدولية للهجوم، إذ أعربت كل من الإمارات والكويت والبحرين ومصر والأردن، إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا، عن إدانتها للهجوم ووقوفها بجانب السعودية.

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