بذكريات “سيدني”.. صديق نيشيمورا يقود لقاء “الكلاسيكو” بين#الهلال و#الاتحاد

الرياض - الوئام - عبدالمجيد بن طالب

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تكليف الحكم الياباني ريوجي ساتو لقيادة مباراة الكلاسيكو بين فريقي الهلال والاتحاد والذي سيقام على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض الثلاثاء المقبل.

وسبق للحكم الياباني ريوجي ساتي تواجده ضمن الطاقم التحكيمي لمباراة الهلال و سيدني الشهيرة عام 2014م الذكرى الأسوأ للهلاليين مع الحكم الياباني نيشيمورا.

في إياب نهائي دوري أبطال آسيا الذي شهد جدلاً واسعاً من الجانب الهلالي حيث اعتبروا أن الحكام عبثوا بنتيجة اللقاء و سلبوا من الهلال البطولة الآسيوية السابعة.

يذكر أن الهلال سيواجه الإتحاد يوم الثلاثاء المقبل ويطمح الفريقان اللذان تعادلا بنتيجة 0-0 ذهاباً للوصول إلى نصف النهائي لملاقاة الفائز من النصر السعودي و السد القطري.