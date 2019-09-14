التعليقات: 0

بذكريات “سيدني”.. صديق نيشيمورا يقود لقاء “الكلاسيكو” بين#الهلال و#الاتحاد

بذكريات “سيدني”.. صديق نيشيمورا يقود لقاء “الكلاسيكو” بين#الهلال و#الاتحاد
weam.co/612833
الرياض - الوئام - عبدالمجيد بن طالب
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تكليف الحكم الياباني ريوجي ساتو لقيادة مباراة الكلاسيكو بين فريقي الهلال والاتحاد والذي سيقام على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض الثلاثاء المقبل.
وسبق للحكم الياباني ريوجي ساتي تواجده ضمن الطاقم التحكيمي لمباراة الهلال و سيدني الشهيرة عام 2014م الذكرى الأسوأ للهلاليين مع الحكم الياباني نيشيمورا.
في إياب نهائي دوري أبطال آسيا الذي شهد جدلاً واسعاً من الجانب الهلالي حيث اعتبروا أن الحكام عبثوا بنتيجة اللقاء و سلبوا من الهلال البطولة الآسيوية السابعة.
يذكر أن الهلال سيواجه الإتحاد يوم الثلاثاء المقبل ويطمح الفريقان اللذان تعادلا بنتيجة 0-0 ذهاباً للوصول إلى نصف النهائي لملاقاة الفائز من النصر السعودي و السد القطري.

روابط ذات صلة

الوحدة يقهر الأهلي بثنائية

الوحدة يقهر الأهلي بثنائية

تعادلان وخسارة.. جولة غير مطمئنة لممثلي السعودية في آسيا

تعادلان وخسارة.. جولة غير مطمئنة لممثلي السعودية في آسيا

الفيحاء يحرم الهلال من “الصدارة” بجحفلة الدقائق الأخيرة

الفيحاء يحرم الهلال من “الصدارة” بجحفلة الدقائق الأخيرة

شاهد.. طفلة هلالية تفاجئ الجماهير باحتفال جوميز

شاهد.. طفلة هلالية تفاجئ الجماهير باحتفال جوميز

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>