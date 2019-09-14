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رصد طائرة مسيرة طولها ثلاث أمتار اخترقت أجواء الكويت وتجولت فوق دار سلوى

رصد طائرة مسيرة طولها ثلاث أمتار اخترقت أجواء الكويت وتجولت فوق دار سلوى
weam.co/612834
الرياض - الوئام

تلقت الأجهزة الأمنية المعنية في الكويت بلاغاً يفيد بأن طائرة مسيرة من دون طيار (درون) اخترقت أجواء الكويت فجر أمس السبت وعندما وصلت إلى محيط دار سلوى هبطت إلى ارتفاع 250 متراً.

ونقلت صحيفة الراي الكويتية عن مصادر قولها إن «الطائرة المسيرة من النوع الكبير، يصل طولها إلى نحو 3 أمتار وحجمها بحجم سيارة صغيرة، حامت فوق دار سلوى لفترة مشعلة كشافاتها الأمامية ثم غادرت».

وأضافت المصادر أن الطائرة «قدمت من جهة البحر، واقتربت من شاطئ البدع، حيث فتحت الكشاف الأمامي لمدة دقيقة واحدة، وبعد ذلك حامت فوق قصر دار سلوى وعادت إلى دوار البدع ثم اتجهت الى داخل مدينة الكويت».

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