وزير الداخلية يسدد ديون خويتم الحارثي

تكفل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود، وزير الداخلية، بسداد ديون الشاعر خويتم الحارثي، الأب الذي لقي ابنه مصرعه على يد زميله داخل مدرسة في الرياض.

والطالب يبلغ من العمر 12 عاماً بالصف السادس الإبتدائي بمدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بحي ضاحية لبن بالرياض، وتوفي الإثنين مخنوقًا على يد زميل له، وأعلن والد الضحية العفو عن المتهم.

وشيع جثمان الطالب، الثلاثاء، بعد أداء الصلاة عليه في مسجد الراجحي بالرياض.

وحضر وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أمس الأول، جانبا من عزاء ذوي الطالب معتز الحارثي.

وقدم الوزير واجب العزاء قائلا: “إن لعمل المعروف والإحسان أجر عظيم عند الله، وأنتم تثبتون للناس كلهم ذلك، فالقضاء لم يكن يفارق معتز ولا غيره، وإن شاء الله تعوض خيرًا في الدنيا والآخرة وجزاكم الله خيرًا وعظم الله أجركم والله يعوضكم خيرًا”.