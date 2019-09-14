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رئيس أرامكو: لا إصابات بين العاملين في معملي بقيق وخريص إثر العمل الإرهابي

رئيس أرامكو: لا إصابات بين العاملين في معملي بقيق وخريص إثر العمل الإرهابي
weam.co/612846

تصدت فرق الاستجابة للحالات الطارئة في شركة أرامكو السعودية بنجاح لحرائق في معاملها في بقيق وخريص نتجت عن هجمات إرهابية بمقذوفات.

وقد تمكنت من إخماد الحرائق التي نجمت عن هذا العمل الإرهابي الذي تسبب في تأثير مباشر على توقف الإنتاج بمقدار 5.7 مليون برميل في اليوم.

وقال رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين حسن الناصر بعد تفقده للمواقع: ” إنه لا توجد إصابات ولله الحمد بين العاملين”، معبراً عن شكره للفرق التي شاركت في الاستجابة لهذا الحادث.

وأشار إلى أنه يجري حاليًا العمل على استرجاع كميات الإنتاج، وسيتم تقديم معلومات محدثة حول ذلك خلال الـ 48 ساعة القادمة

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