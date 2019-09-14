بعد استهداف معملي أرامكو… الإعلام الدولي يشن هجوما على إيران

الرياض - الوئام

سلطت الصحف العالمية الكبرى الضوء على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بعد اتهامه إيران بشكل مباشر بالوقوف وراء الهجمات الإرهابية التي استهدف حقلي نفط بقيق وخريص التابعين لشركة أرامكو السعودية.

وقال بومبيو إن “طهران وراء نحو 100 هجوم تعرضت له السعودية في حين يتظاهر روحاني وظريف بانخراطهما في الدبلوماسية” على حد تعبيره. وكان الحوثيون تبنوا هجمات بطائرات مسيرة على معملين لتكرير النفط في السعودية.

وأبرزت وكالة الأنباء الفرنسية تصريح وزير الخارجية الأمريكي في تقرير بعنوان “بومبيو يتهم إيران بتنفيذ هجمات على منشأتي نفط بالسعودية”، وذكرت في التقرير أن البيت الأبيض أكد التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالحفاظ على وفرة المعروض بأسواق النفط. وقال جود دير المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان: “الولايات المتحدة تندد بقوة بهجوم اليوم على البنية التحتية الحيوية للطاقة. العنف ضد المناطق المدنية والبنية التحتية الحيوية للاقتصاد العالمي تعمق فقط الصراع وانعدام الثقة”.