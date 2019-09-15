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بنظام المسابقة عبر نظام التوظيف

شاهد التفاصيل: وظائف للنساء في أمانة الجوف

شاهد التفاصيل: وظائف للنساء في أمانة الجوف
weam.co/612860
سكاكا- الوئام:

أعلنت أمانة منطقة الجوف عن توفر عدد من الوظائف النسائية في الأمانة والبلديات التابعة لها لغير الموظفات من المرتبة الرابعة وحتى السابعة في عدد من التخصصات .

وسيبدأ التقديم على الوظائف التي ستكون بنظام المسابقة عبر نظام التوظيف الإلكتروني بموقع الأمانة:

http://www.amanataljouf.net

وذلك اعتباراً من يوم الخميس 20 محرم 1441هـ ولمدة ثلاثة أيام تنتهي في 22 محرم 1441هـ حسب المؤهلات العلمية والتخصصات المطلوبة لكل وظيفة .

واشترطت الأمانة لشغل هذه الوظائف، أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وأن لا يقل عمر المتقدمة عن 18 سنة، وأن تكون لائقة صحياً، وأن تكون حسن السيرة والسلوك، وغير مطالبة لفترة حضر سواء الاستقالة أو الفصل حسب النظام، واجتياز الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية للمتقدمة من قبل اللجنة المعنية، مؤكدة أنه سيتم استبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط .

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