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بعد الاعتداء على منشآت نفطية سعودية

ليندسي غراهام يدعو لضرب نفط إيران

ليندسي غراهام يدعو لضرب نفط إيران
weam.co/612864
واشنطن- الوئام:

قال السيناتور الجمهوري عن ساوث كارولاينا، ليندسي غراهام، تعليقاً على الهجمات التي استهدفت صباح أمس السبت منشآت نفطية سعودية، إن “على الإدارة الأمريكية وضع احتمال شن ضربة عسكرية ضد منشآت النفط الإيرانية على الطاولة”.

وكتب غراهام، أحد كبار المقربين من الرئيس دونالد ترامب، على موقع تويتر “حان الوقت الآن لتضع الولايات المتحدة على الطاولة هجوماً على مصافي النفط الإيرانية، إذا استمرت الأخيرة في استفزازاتها أو زادت من تخصيب اليورانيوم”.

وأكد أن “إيران لن تتوقف عن تصرفاتها السيئة حتى تصبح العواقب أكثر واقعية، مثل مهاجمة مصافيها، والتي ستكسر ظهر النظام”، حسب ما ذكر موقع “الحرة” الإخباري.

وتزامنت دعوة غراهام مع تعرض منشأتي نفط لأرامكو السعودية في بقيق وخريص، أمس السبت إلى هجمات بطائرات دون طيار، تبنتها جماعة الحوثي الموالية لإيران في اليمن، وأدت إلى اندلاع حرائق فيهما.

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