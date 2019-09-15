التعليقات: 0

غادر المملكة الى جمهورية الارجنتين

النائب العام يستعرض تجارب المملكة في مكافحة الجريمة

النائب العام يستعرض تجارب المملكة في مكافحة الجريمة
weam.co/612873
الرياض- الوئام- هاني الثبيتي:

يغادر معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب المملكة العربية السعودية اليوم الأحد الموافق ١٦ /٠١ / ١٤٤١هـ إلى مدينة بيونس آيرس عاصمة جمهورية الأرجنتين وذلك لترؤس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في المؤتمر السنوي( ٢٤) لرابطة المدعين العموم (lAP ) بصفتها عضوا في الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة.

وعبر معالي النائب العام عن أهمية مثل هذه اللقاءات في المحافل الدولية لإظهار خبرات وتجارب المملكة الناجحة في مكافحة الجريمة على جميع الأصعدة والتطور الكبير لسير إجراءات الدعوى الجنائية.

وسيتم خلال اجتماعات المؤتمر تناول الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتعزيز التعاون الدولي النيابي.

وسوف يلقي وفد المملكة برئاسة معالي النائب العام ورقة عمل تتضمن أوجه التعاون الدولي ما بين النيابات العامة وأهميته والتحديات التي تواجهه والتطور الذي حققته النيابة العامة في هذا الاتجاه من أجل تفعيل التعاون من خلال تطوير الأنظمة ذات العلاقة. ويضم الوفد المرافق للنائب العام عدد من مسؤولي النيابة العامة .

روابط ذات صلة

الأسهم السعودية تهوي بعد هجوم على منشأتي نفط

الأسهم السعودية تهوي بعد هجوم على منشأتي نفط

فيديو «معنف ابن طليقته» يثير غضباً في السعودية

فيديو «معنف ابن طليقته» يثير غضباً في السعودية

المغامسي بعد حادثة بقيق الفاشلة: ستحترق قلوب الأعادي لا آبارنا

المغامسي بعد حادثة بقيق الفاشلة: ستحترق قلوب الأعادي لا آبارنا

البرلمان العربي يثمَّن جهود خادم الحرمين الشريفين ودعمه للشعب الفلسطيني

البرلمان العربي يثمَّن جهود خادم الحرمين الشريفين ودعمه للشعب الفلسطيني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>