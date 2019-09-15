وفاة أرملة الرئيس الباجي قايد السبسي

تونس- الوئام:

أعلنت مصادر تونسية اليوم الأحد، وفاة شادلية فرحات السبسي، أرملة الرئيس التونسي الراحل الباجي القايد السبسي، بعد تعرضها لأزمة صحية تطلبت نقلها على الفور للعلاج.

وأكد النبأ حافظ ابن الفقيدة في منشور عبر ”فيسبوك“ قال فيه: ”الله اكبر الله اكبر الله اكبر.. إنا لله وان اليه راجعون… انتقلت إلى جواري ربها المغفور لها بإذن الله والدتي السيدة شدلية أرملة الرئيس الراحل محمد الباجي قائد السبسي.

وأضاف: ”الله يرحمها وينعمها ويجعل مثواها الجنة … انا لله وانا اليه راجعون… البقاء لله“.

وتأتي وفاة شادلية زوجة الرئيس السابق السبسي بعد أسابيع من وفاة زوجها، الذي ووري الثرى بمقبرة ”الجلاز“ بالعاصمة التونسية، وسط تشييع جماهيري.