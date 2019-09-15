فيديو «معنف ابن طليقته» يثير غضباً في السعودية

الرياض- الوئام:

باشرت وحدة الحماية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات الأخرى المختصة حالة تعنيف طفل من قِبل شخص آخر. وبحسب التفاصيل فقد أثار مقطع فيديو متداول لرجل يقوم بتقييد طفل قيل إنه ابن طليقته غضبًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي في السعودية، وسط أنباء عن تدخل السلطات الرسمية لاتخاذ الإجراءات الضرورية بخصوص الموضوع.

وعبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أدان نشطاء سعوديون الواقعة، عبر وسم #معنف_ابن_طليقته، معتبرين أنها غير إنسانية وتتنافى مع أبسط حقوق الطفل.

وظهر الرجل الذي لا يعرف مكانه تحديدًا في مقطع الفيديو، وهو يعاقب الطفل أمام أطفال آخرين أحدهم أصغر منه سنًّا، شارك في عملية ضرب الطفل.

وقالت إحدى الناشطات عبر تويتر: الكثير يعتقدون أن الأبوة هي سيطرة وحزم مجردان عن الحب والحنان، ونلوم الأبناء على العقوق، رحم الله امرءًا ساعد ابنه على بره. لوموا أنفسكم قبل أن تلوموا أولادكم.

وأضاف ناشط آخر : قد يكون نشر المقطع رحمة من الله لإنقاذ هذا الطفل ممن تجرد من الرحمة والإنسانية ويسلم لأمه لحضانته.