التعليقات: 0

يسهل بث وتشغيل محتوى مباشر

«فيسبوك» تخطط لوضع كاميرا داخل تلفزيونك

«فيسبوك» تخطط لوضع كاميرا داخل تلفزيونك
weam.co/612897
متابعات- الوئام:

نشر موقع Variety تقريرًا جديدًا، يكشف عن خطة جديدة تعمل شركة فيسبوك على تحقيقها بخصوص جهاز جديد يمكن توصيله بأجهزة التلفزيون، بحيث يسهل بث وتشغيل محتوى من شبكة الإنترنت مباشرة على تلفزيونك.

وأوضح التقرير أن الجهاز الجديد سيحمل ميكروفونًا وسماعات مكبرة وكذلك كاميرا، إلى جانب مفاوضات موسعة يجريها ”فيسبوك“ مع منتجي المحتوى المصور مثل شركات HBO وديزني ونيتفلكس، لتقديم محتواها عبر منصته الجديدة.

وأوضح التقرير أن الجهاز الجديد سيتم تثبيته فوق أجهزة التلفزيون، ما يوضح أن هذا الجهاز سيكون ضمن عائلة فيسبوك لأجهزة المساعدة المنزلية Portal التي وصلت الأسواق منذ 2017، وبالتالي سيكون هذا الجهاز ملائمًا لمكالمات الفيديو على الإنترنت.

وسيعمل الجهاز الجديد بإصدار معدل من نظام تشغيل أندرويد، بحسب ما جاء في التقرير، ولكنه لم يكشف عن موعد وصول هذا الجهاز رسميًا.

روابط ذات صلة

انتهاكات محتملة تدفع «قوقل» و «فيسبوك» للتحقيقات في امريكا

انتهاكات محتملة تدفع «قوقل» و «فيسبوك» للتحقيقات في امريكا

فضيحة جديدة لفيسبوك.. تسريب بيانات 420 مليون مستخدم

فضيحة جديدة لفيسبوك.. تسريب بيانات 420 مليون مستخدم

شركات التكنولوجيا تجتمع مع المخابرات الأمريكية لبحث أمن انتخابات 2020

شركات التكنولوجيا تجتمع مع المخابرات الأمريكية لبحث أمن انتخابات 2020

“آبل” تعتذر عن اقتحام خصوصية المستخدمين عبر “سيري”

“آبل” تعتذر عن اقتحام خصوصية المستخدمين عبر “سيري”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>