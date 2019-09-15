«فيسبوك» تخطط لوضع كاميرا داخل تلفزيونك

متابعات- الوئام:

نشر موقع Variety تقريرًا جديدًا، يكشف عن خطة جديدة تعمل شركة فيسبوك على تحقيقها بخصوص جهاز جديد يمكن توصيله بأجهزة التلفزيون، بحيث يسهل بث وتشغيل محتوى من شبكة الإنترنت مباشرة على تلفزيونك.

وأوضح التقرير أن الجهاز الجديد سيحمل ميكروفونًا وسماعات مكبرة وكذلك كاميرا، إلى جانب مفاوضات موسعة يجريها ”فيسبوك“ مع منتجي المحتوى المصور مثل شركات HBO وديزني ونيتفلكس، لتقديم محتواها عبر منصته الجديدة.

وأوضح التقرير أن الجهاز الجديد سيتم تثبيته فوق أجهزة التلفزيون، ما يوضح أن هذا الجهاز سيكون ضمن عائلة فيسبوك لأجهزة المساعدة المنزلية Portal التي وصلت الأسواق منذ 2017، وبالتالي سيكون هذا الجهاز ملائمًا لمكالمات الفيديو على الإنترنت.

وسيعمل الجهاز الجديد بإصدار معدل من نظام تشغيل أندرويد، بحسب ما جاء في التقرير، ولكنه لم يكشف عن موعد وصول هذا الجهاز رسميًا.