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لنا مشاركة في النسخة القادمة

مسؤول اسباني: مهرجان ولي العهد للهجن يُشكل معياراً عالمياً

مسؤول اسباني: مهرجان ولي العهد للهجن يُشكل معياراً عالمياً
weam.co/612903
الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

أكد رئيس الاتحاد الإسباني للهجن روبن مانيثا أن مهرجان ولي العهد للهجن شكل معيارًا عالميًا للترويج لسباقات الهجن، وسيعزز اقتصاد الإبل بصفة عامة والهجن خاصة على المستوى الدولي، وستكون هناك على هامش المهرجان حراك تجاري وعمليات لبيع وشراء وتصدير الإبل بين من المملكة ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط إلى مختلف بقاع العالم.

وبين في تصريحات اليوم الأحد أن الاتحاد الإسباني للهجن سعيد للغاية بالمشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن، وفي اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للهجن التي شهدتها محافظة الطائف خلال اليومين الماضيين.

مشيرًا إلى مشاركة الهجن الإسبانية بقوة في النسخة القادمة من المهرجان، وموضحاً في الوقت ذاته أن المهرجان شكل مظلة لاجتماعات جميع المهتمين بالإبل بصفة عامة والهجن خاصة على المستوى الدولي.

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