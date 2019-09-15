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على خارطة الرياضات الدولية

مسؤول مغربي: مهرجان ولي العهد للهجن عزز مكانة سباقات الهجن

مسؤول مغربي: مهرجان ولي العهد للهجن عزز مكانة سباقات الهجن
weam.co/612912
الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

عد رئيس الاتحاد المغربي للهجن السيد الوالي بنك، مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية المهرجان الأكبر والأضخم على مستوى رياضة سباقات الهجن في العالم وهو يعزز من مكانة هذه الرياضة العريقة على خارطة الرياضات الدولية .

وبين في تصريح صحفي خلال مشاركته في الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للهجن المتزامنة مع ختام منافسات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية،أن هذا الاجتماع شكل عنصر فخر لكل عربي محب للإبل والهجن خاصة.

وقال: عندما نرى هذا التجمع الدولي الكبير الذي بلغ أكثر من 24 عضواً في اتحاد 86 ممثلاً للمنظمات الرياضية الدولية من مختلف دول العالم، وعلى أرض المملكة العربية السعودية فإن ذلك يشكل فخراً ونصراً و تقدماً كبيراً لهذه الرياضة العربية الأصيلة، مقدماً شكره للاتحاديين الدولي والسعودي للهجن على حسن الاستقبال والحفاوة الكبيرة للوفود المشاركة، وللقائمين على مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية الذي كان مثالا فاعلا للأصالة وخلق جوا من التنافس الشريف وأنزل للهجن مكناتها الطبيعية.

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