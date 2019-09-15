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ينذر بتوسيع رقعة الصراعات

سعد الحريري: الهجوم على منشأتي نفط أرامكو تصعيد خطير

سعد الحريري: الهجوم على منشأتي نفط أرامكو تصعيد خطير
weam.co/612925
بيروت- الوئام:

أدان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم الأحد الاعتداء الذي استهدف منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو في السعودية أمس، ورأى في ذلك “تصعيدا خطيرا ينذر بتوسيع رقعة الصراعات في المنطقة”.

ونقلت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية عنه القول إن “هذا العدوان يرتب مسؤوليات كبيرة على المجتمع الدولي، لوضع حد لكل أدوات العدوان والإرهاب التي تجتاح البلدان العربية وتعرض الاستقرار الإقليمي لمزيد من التخبط في صراعات متنقلة”.

وأضاف :”إننا في لبنان نؤكد تضامننا مع المملكة العربية السعودية، ونعتبر العدوان عليها حلقة من مسلسل يستهدف الخليج العربي والأمن الإقليمي والدولي، ونهيب بكل الأشقاء العرب التضامن لدرء المخاطر التي تهدد بلداننا وتنذر بأوخم العواقب على أكثر من صعيد”.

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